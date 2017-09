Brände : Großbrand in ehemaligem Sägewerk in Grevesmühlen

Die Lagerhalle eines ehemaligen Sägewerks in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist in der Nacht zum Freitag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, stand die Halle beim Eintreffen der Rettungskräfte vollständig in Flammen. Anwohner wurden dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. «Wir hatten vor Ort viel Funkenflug und eine starke Rauchentwicklung», sagte eine Sprecherin der Polizei.