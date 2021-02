Brände : Großbrand in Schweinemastanlage bei Sternberg

In Kobrow bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonntagvormittag eine Schweinemastanlage in Brand geraten.

Kobrow | Die Anlage brenne in voller Ausdehnung, teilte die Polizei in Rostock mit. Ersten Schätzungen zufolge seien 9000 Schweine durch das Feuer bedroht. Die Feuerwehr habe die Löscharbeiten aufgenommen und versuche, möglichst viele Tiere zu retten. Menschen s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.