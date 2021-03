Gesundheit : Große Nachfrage nach Impfterminen für Erzieher

Als erster Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern beginnt Ludwigslust-Parchim am Freitag mit einer konzertierten Aktion das Impfen von Kita-Erziehern und Grundschullehrern gegen das Coronavirus.

Parchim | Die Nachfrage sei groß, sagte ein Kreissprecher am Mittwoch. Die Kommune rechne am Freitag mit mehr als 170 impfwilligen Erziehern aus der Region Ludwigslust. In den Kitas liefen derzeit die Abfragen, anschließend werde ein getakteter Zeitplan erstellt. Die Impfaktion werde voraussichtlich bis in den Abend andauern. Für die Impfaktion soll die Ludw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.