Gesundheit : Große Wiederbelebungs-Aktion in Greifswald

von dpa

22. September 2018, 08:49 Uhr

In Greifswald werden am Samstag Passanten in der Wiederbelebung geschult. Unter dem Motto «Prüfen.Rufen.Drücken» laden Kreisverwaltung und Universitätsklinikum zu einer großen Wiederbelebungsaktion (ab 11.00 Uhr) auf den Markt. Bei einem Kreislaufstillstand seien die Überlebenschancen des Betroffenen doppelt bis dreifach so hoch, wenn sofort mit einer Herzdruckmassage begonnen wird, sagte der Direktor der Klinik für Anästhesiologie an der Unimedizin Greifswald, Klaus Hahnenkamp. Rund 500 Reanimationspuppen liegen bereit. 50 Helfer unterstützen den inzwischen 4. gemeinsamen Aktionstag von Landkreis und Universitätsmedizin.