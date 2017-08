Prozesse : Großer Drogenfund in Wohnung

Am Landgericht Neubrandenburg beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler aus Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Dem 54-Jährigen wird Drogenhandel in größerem Stil vorgeworfen. Spezialkräfte der Polizei hatten im Februar die Wohnung des 54-Jährigen in einem Plattenbau durchsucht und dort Rauschgift im Wert von 160 000 Euro gefunden. Es war laut Polizei einer der größten Einzelfunde im Osten Mecklenburg-Vorpommerns seit Jahren.