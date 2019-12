Immobilien : Großes Weingut Schloss Rattey wird am Freitag versteigert

Eines der größten Weingüter im Norden Deutschlands, Schloss Rattey (Mecklenburgische Seenplatte), wird an diesem Freitag versteigert. Der Verkehrswert für die gesamte Anlage wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt, wie ein Sprecher des Amtsgerichtes Neubrandenburg am Dienstag sagte. Hintergrund für die Teilungsversteigerung ist die Aufhebung der bisherigen Eigentümergemeinschaft. In Rattey wird auf 4,75 Hektar Wein angebaut.

04. Dezember 2019, 05:10 Uhr

Für die Auktion am Amtsgericht ist die Anlage in 29 Teilstücke untergliedert worden, wie der Sprecher sagte. Als Kern gelten das 1806 erbaute und 1998 sanierte Schloss mit einer 8000 Quadratmeter großen Parkanlage. Allein deren Wert wird auf 940 000 Euro geschätzt. Das Schloss mit 14 Zimmern, Wellnessräumen und Weinkeller wurde jahrelang als Hotel und für Trauungen genutzt.

Ziel der bisherigen Eigentümer ist es, die Anlage möglichst im Ganzen zu verkaufen, damit es weiter gastronomisch und als Weinanbaugebiet genutzt werden kann.