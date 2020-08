Brände : Großfeuer: Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Gut zwei Monate nach einem Großbrand auf dem Gelände eines Holzverarbeiters in Loitz (Vorpommern-Greifswald) ist die genaue Brandursache noch nicht geklärt. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag sagte, wird aber weiter wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Zur Brandzeit Anfang Juni hatte es Reparaturarbeiten auf dem Dach der mit 2000 Quadratmetern Fläche größten Halle auf dem Betriebsgelände gegeben. Ein Gutachter hatte festgestellt, dass es da «sehr wahrscheinlich einen Zusammenhang» gibt. Die Vernehmungen dazu dauerten aber noch an.

Avatar_prignitzer von dpa

11. August 2020, 09:03 Uhr