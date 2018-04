Bau : Grüne Chemie: Katalyse-Institut bekommt Erweiterungsbau

von dpa

25. April 2018, 12:44 Uhr

In direkter Nachbarschaft des Leibniz-Instituts für Katalyse (Likat) in Rostock beginnen in diesem Jahr die Arbeiten für einen Technikumsbau mit dem Namen «Zero Carbon». Von 2021 an könnten die Forscher auf dem Gebiet der sogenannten Grünen Chemie die Zuverlässigkeit ihrer Verfahren und Katalysatoren unter anwendungsnahen Bedingungen testen, sagte Likat-Chef Matthias Beller am Mittwoch. Er ging von Baukosten von rund zehn Millionen Euro aus, die sich Land und Bund teilen. Mit «Zero Carbon» wollen die Chemiker ihr Ziel deutlich machen, künftig keinen Kohlenstoff (Carbon) aus fossilen Rohstoffen wie Öl oder Kohle mehr zu verwenden und damit den CO2-Fußabdruck der Zivilisation zu verkleinern.