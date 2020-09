Klima : Grüne fordern mehr Unterricht an Schulen zum Klima

Die Grünen fordern, das Klima künftig stärker an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns zu thematisieren. «Klimawandel und Klimaschutz sollen flächendeckend und vor allem fächerübergreifend an allen Schulformen behandelt werden», sagte Christopher Dietrich, Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Bildung, am Mittwoch laut einer Mitteilung.

Avatar_prignitzer von dpa

23. September 2020, 17:12 Uhr