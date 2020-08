Parteien : Grüne: Kritik an zögerlichem Abruf von Bundes-Fördermitteln

Die vom Bund bereitgestellten Sonderhilfen für klamme Kommunen kommen in Mecklenburg-Vorpommern nur sehr langsam zur Wirkung. Wie Grünen-Landeschefin Ulrike Berger am Mittwoch unter Berufung auf Statistiken des Bundes mitteilte, fordert kein anderes Bundesland die Investitionszuschüsse so spärlich ab wie der Nordosten.

19. August 2020, 13:17 Uhr