Parteien : Grüne wollen klimaneutrales Mecklenburg-Vorpommern bis 2035

Beim Klimaschutz wollen die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern noch mehr Tempo machen. Schon in 14 Jahren soll das Land in der Summe kein CO2 mehr in die Luft blasen. Zur Erreichung dieses Ziels setze die Partei nicht nur auf Vorschriften, sagt Spitzenkandidatin Shepley.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern soll nach dem Willen der Grünen bis 2035 klimaneutral werden. Das beschlossen die Delegierten eines digitalen Landesparteitags am Samstag. Spitzenkandidatin Anne Shepley sprach vom wichtigsten Beschluss der rund 100 Delegierten, die am Wochenende über das Parteiprogramm zur Landtagswahl im September berieten. Laut dem Programmen...

