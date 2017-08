Wahlen : Grünen-Wahlkampf: Hofreiter unterstützt Claudia Müller

Rostock (dpa/mv) - Sechs Wochen vor der Bundestagswahl starten die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern in die heiße Phase des Wahlkampfes. Bei der Kundgebung am heutigen Freitag in Rostock will Spitzenkandidatin Claudia Müller um die Gunst der Wähler werben. Prominente Unterstützung erhält die Stralsunder Betriebswirtin dabei vom Chef der Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, und dem Europa-Abgeordneten Reinhard Bütikofer. Die Nordost-Grünen haben den Termin in der Hansestadt offenbar bewusst gewählt, weil derzeit wegen der Hanse Sail besonders viele Menschen in Rostock sind.