Steuern : Grund- und Gewerbesteuern: Hoher Zuwachs auch in MV

Noch nie haben die Gemeinden in Deutschland so hohe Steuereinnahmen bei Grundstücken und Gewerbebetrieben erzielt wie im vergangenen Jahr. 2016 nahmen sie bundesweit rund 63,8 Milliarden Euro sogenannte Realsteuern ein. Das waren 4,8 Milliarden Euro oder 8,2 Prozent mehr als 2015, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden berichtete. Die Gewerbesteuer, die mit 50,1 Milliarden Euro den Löwenanteil der Gemeindesteuern ausmacht, wuchs bundesweit um 9,5 Prozent. Die höchste Zunahme unter den Flächenländern verzeichnete neben Sachsen-Anhalt, das ein Plus von 27,3 Prozent erzielte, Mecklenburg-Vorpommern mit 17,0 Prozent. Insgesamt nahmen die Kommunen im Nordosten aus Realsteuern rund 707 Millionen Euro ein.

erstellt am 21.Aug.2017 | 13:25 Uhr