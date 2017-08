Unternehmen : Grundstein für Logistikzentrum gelegt

Die Anbindung von Ludwigslust an die A14 vor knapp zwei Jahren beginnt Früchte zu tragen: Die Fenix Outdoor Logistics GmbH hat am Dienstag im Ludwigsluster Industriegebiet Stüdekoppel den Grundstein für ein Logistik-Zentrum gelegt. Dort sollen im ersten Schritt 66 Arbeitsplätze entstehen, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sagte. Das Unternehmen gehöre zur Schweizer Gesellschaft Fenix Outdoor International AG, stelle Outdoor-Produkte her und vermarkte diese.