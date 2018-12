Unfälle : Gummimatte auf der Autobahn: Verletzte nach Ausweichmanövern

von dpa

17. Dezember 2018, 21:19 Uhr

Eine Gummimatte auf der Autobahn 20 hat in der Nähe von Rostock zwei Unfälle mit acht Verletzten verursacht. Fünf Autos seien nach Brems- und Ausweichmanövern ineinandergefahren, teilte die Polizei mit. Eine rund zweieinhalb Meter breite Gummimatte stand am Montag bei Tessin senkrecht auf der Fahrbahn, ein Autofahrer machte eine Vollbremsung und versuchte auszuweichen. In der Folge fuhr ein weiteres Auto auf. Ein dritter Fahrer konnte zwar rechtzeitig bremsen - daraufhin prallten aber zwei weitere Wagen in sein stehendes Auto. Acht Menschen wurden verletzt. Wegen des Notarzteinsatzes und weil Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Autobahn für rund zwei Stunden gesperrt.