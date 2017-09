Umwelt : Gute Badewasserqualität auch dank des kühlen Sommers 2017

Rostock (dpa/mv) - Das Baden in Meer und Seen war in diesem Sommer in Mecklenburg-Vorpommern auch dank der kühlen Witterung eine saubere Angelegenheit. Bei weniger als 0,5 Prozent der 2705 Wasserproben, die von den Gesundheitsämtern von Mai bis September genommen wurden, seien die Höchstwerte für Keime überschritten worden, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock am Freitag mit.