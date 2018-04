Bau : Gute Geschäfte für Bauwirtschaft: Landesverband zieht Bilanz

von dpa

04. April 2018, 02:49 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Eifrige Häuslebauer, expandierende Unternehmen und gut gefüllte öffentliche Kassen bescheren der Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern anhaltend gute Geschäfte. Der Landesbauverband will am heutigen Mittwoch in Schwerin eine Bilanz für das zurückliegende Jahr ziehen. Früheren Angaben zufolge zeichnen sich Rekordumsätze ab. Schon Ende November hatte das Umsatzvolumen der Verbandsmitglieder mit knapp 1,3 Milliarden Euro den Gesamtwert des Jahres 2016 übertroffen. Wohnungsbau, Wirtschaftsbau und Aufträge der öffentlichen Hand trugen jeweils ein Drittel zu dem Ergebnis bei. Die gute Auftragslage hat auch Auswirkungen auf die Beschäftigung, die laut Bauverband im Vorjahr um etwa zwei Prozent zulegte. In der Branche seien landesweit gut 15 200 Menschen tätig.