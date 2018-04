Luftverkehr : Gutes erstes Quartal für Flughafen Rostock-Laage

von dpa

13. April 2018, 11:26 Uhr

Laage (dpa/mv) - Der Flughafen Rostock-Laage hat im ersten Quartal den positiven Trend des vergangenen Jahres fortgesetzt. In den ersten drei Monaten sei mit knapp 39 400 Passagieren ein Plus von 14,9 Prozent erreicht worden, erklärte Flughafen-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann am Freitag. Diese Steigerung sei im Vergleich zu anderen deutschen Regionalflughäfen überproportional hoch. «Damit bestätigt sich die positive Prognose der Verkehrsentwicklung für dieses Jahr und die steigende Nachfrage nach Flügen von und nach Mecklenburg-Vorpommern.» Hausmann ging davon aus, dass mit den neuen Flugverbindungen ab 4. Juni nach Köln im Geschäftsreiseverkehr und nach Antwerpen, Linz und Zürich im Freizeitverkehr weitere Impulse gesetzt werden können. 2017 wurden in Rostock-Laage 290 654 Fluggäste gezählt, 16,2 Prozent mehr als 2016.