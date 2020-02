Krankheiten : Gymnasium sagt Schülerreisen nach Italien und Südkorea ab

Wegen des neuartigen Coronavirus werden Schulfahrten abgesagt, der Schüleraustausch unterbrochen und Veranstaltungen abgesagt. Ein Schulleiter kritisiert eine Regelungslücke.

Avatar_prignitzer von dpa

28. Februar 2020, 16:16 Uhr

Erste Schulen in Mecklenburg-Vorpommern haben wegen des neuartigen Coronavirus Klassenfahrten abgesagt. Das Gymnasium Carolinum in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verzichte Anfang März auf die Austausch-Programme mit den Partnerschulen in Italien und Südkorea. Man werde keine Schüler in Regionen fahren lassen, in denen jetzt schon wegen des neuen Coronavirus Schulen geschlossen seien, sagte Schulleiter Henry Tesch am Freitag. Ihm zufolge sollten zwölf Schüler in die Region Piemont und 15 nach Südkorea reisen. Zuvor hatte der «Nordkurier» berichtet.

Auch der First Lego League in Offenbach sei abgesagt worden. Vom Carolinum sollten zehn Schüler und zwei Lehrer nach Offenbach fahren. Das europäische Finale mit 27 Teams aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen sollte am 6. und 7. März stattfinden.

Das Problem bei den Absagen sei, dass den Eltern und der Schule bereits Kosten entstanden seien. Es sei nicht klar, wer dafür aufkomme, da es für die Regionen noch keine oder nur eine eingeschränkte Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gebe, sagte Tesch. «Alle Teilnehmer der Programme bereiten die Fahrten langfristig vor und sehen sich jetzt in der Position, ihre Reisen stornieren zu müssen und dennoch auf den Reise- und Stornokosten sitzen zu bleiben.» Es gebe eine Regelungslücke, die dringend geschlossen werden müsse. Die aktuelle Handhabung der Regierung bedeute für Schulen, dass sie in die akut vom Virus betroffenen Regionen fahren müssten, wenn sie keine finanziellen Einbußen haben wollten.

Das Bildungsministerium wies die Äußerung des früheren CDU-Bildungsministers zurück. Die Verwaltungsvorschrift für Schulfahrten an öffentlichen allgemein bildenden und beruflichen Schulen schreibe vor, dass mit Abschluss des Vertrags eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen sei, erklärte ein Sprecher. Die Kosten würden anteilig auf die Teilnehmer umgelegt.