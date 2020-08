Fußball : Härtetest für Hansa Rostock: Hanseaten-Duell beim HSV

Dritter Test, dritter Sieg? Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat im Rahmen seiner Vorbereitung auf die neue Saison den ersten Härtetest zu bestehen. Die Rostocker müssen am heutigen Sonntag beim Zweitligisten Hamburger SV antreten. Die Gastgeber haben erst am vergangenen Mittwoch das Training aufgenommen, der FC Hansa übt neun Tage länger. Erst am Freitag war die Mannschaft von Trainer Jens Härtel gegen den Regionalligisten Berliner AK 07 mit 5:2 erfolgreich. Drei Tage zuvor hatte sie beim Verbandsligisten FC Anker Wismar mit 1:0 gewonnen.

Avatar_prignitzer von dpa

09. August 2020, 01:36 Uhr