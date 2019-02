Schifffahrt : Hafenbilanz: Kleine Häfen verzeichnen Zuwächse

Die kleinen Häfen im Osten des Landes haben im vergangenen Jahr teils kräftige Umschlagszuwächse verzeichnet. In Wolgast führte eine Steigerung von knapp 50 000 Tonnen zu einem Plus von 28 Prozent, in Stralsund wurde erstmals seit sechs Jahren mit 1,15 Millionen Tonnen wieder die Millionenschwelle überschritten, teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch mit. Dies habe vor allem an einer gestiegenen Nachfrage nach Baustoffen gelegen. «Positiv wirkt sich auch die Gleisanbindung des Frankenhafens aus, die Ende September 2018 in Betrieb genommen wurde», sagte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) über den Stralsunder Hafen. Der Sassnitzer Hafen in Mukran habe mit 2,2 Millionen Tonnen sein Ergebnis das vierte Jahr in Folge steigern können. Auch Greifswald, Lubmin und Ueckermünde verzeichneten demnach Zuwächse.

von dpa

06. Februar 2019, 13:17 Uhr

Mit 35 Millionen Tonnen sank die Gesamtsumme der im Land verladenen Güter im Vergleich zum Rekordvorjahr allerdings leicht (-2,7 Prozent). Der Rückgang sei vor allem auf die Häfen in Wismar und Rostock zurückzuführen. Weniger Getreideexporte wegen der schlechten Ernte und eine sinkende Nachfrage nach Diesel sorgten für einen Rückgang in Rostock. Weil wegen der Frühjahrsstürme viel heimisches Holz zur Verfügung gestanden habe, sei im Wismarer Holzcluster weniger importiert worden. «Die Situation der Hafenwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist insgesamt positiv. Ich gehe davon aus, dass die Vertiefung der Zufahrten zu beiden Häfen und die Hafenerweiterung in Rostock zu weiteren Umschlagzuwächsen führen wird», sagte Pegel.