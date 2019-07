Kriminalität : Haftbefehl gegen besonders bissigen Ladendieb

Das Amtsgericht Neubrandenburg hat Haftbefehl gegen einen besonders bissigen Ladendieb erlassen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte, war der 20-Jährige am Dienstag von einem Hausdetektiv beim Diebstahl von vier Flaschen Wodka ertappt worden. Als der Angesprochene flüchten wollte, hielten ihn Detektiv und Marktleiter fest, wurden dabei aber durch etliche Bisse und Schläge an Armen und Händen verletzt. Auch eine Tür ging zu Bruch. Die alarmierten Polizisten hätten die Schläge des 20-Jährigen nur stoppen können, indem sie ihm Handschellen anlegten.

von dpa

31. Juli 2019, 16:19 Uhr

Da der Mann schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, wurde Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung beantragt und erlassen.