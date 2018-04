Prozesse : Haftstrafe wegen versuchten Totschlags in Crivitz

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht Schwerin am Freitag einen 32 Jahre alten Mann zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Die Richter zeigten sich zu Prozessende überzeugt, dass der Lkw-Fahrer im Februar 2009 in Crivitz einen damals 42 Jahre alten Schausteller mit einem Rohr oder Schlagstock auf den Kopf geschlagen und so schwer verletzt hatte. Dabei habe er den Tod des Schaustellers in Kauf genommen, hieß es in der Urteilsbegründung. Der Tat war eine Auseinandersetzung am Rande einer Geburtstagsfeier vorausgegangen.

von dpa

13. April 2018, 10:16 Uhr

Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und sechs Monate Haft gefordert, der Verteidiger einen Freispruch. Wegen der überlangen Dauer des Verfahrens gelten sechs Monate der Strafe als verbüßt.