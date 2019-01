Kriminalität : Haftstrafen für mutmaßliche Drogenhändler gefordert

von dpa

24. Januar 2019, 16:32 Uhr

In einem Prozess gegen fünf mutmaßliche Drogenhändler am Landgericht Schwerin hat die Staatsanwaltschaft Strafen von bis zu sechs Jahren und sechs Monaten Gefängnis gefordert. In ihrem Plädoyer am Donnerstag sah es die Anklagebehörde als erwiesen an, dass die Männer im Alter zwischen 41 und 58 Jahren seit 2006 mit Amphetaminen, Ecstasy-Tabletten, Marihuana und Kokain in großen Mengen gehandelt haben. In einem Fall halfen sie brasilianischen Drogenhändlern, Drogen in eingeschweißten Büchern zu verstecken und diese per Post nach Südamerika zu schicken. Dazu hatten die Brasilianer eigens eine Verpackungsmaschine mit in die Garage eines Angeklagten in Westmecklenburg gebracht.