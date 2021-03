Unfälle : Hagel: Mindestens sieben Unfälle mit sieben Verletzten

Wegen plötzlich eintretender Regen- und Hagelschauer kam es in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag zu mindestens sieben Unfällen mit sieben Verletzten.

Rostock | Ein Mann wurde schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Rostock am Samstagabend mitteilte. Die Unfälle ereigneten sich auf den Bundesautobahnen 14, 19 und 20 - insgesamt waren neun Fahrzeuge beteiligt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 55 000 Euro. Einer der Unfälle ereignete sich auf der A 20. Zwischen der Raststätte Fuchsberg und der An...

