Agrar : Halbzeit bei Blaubeeren-Ernte: Hoffen auf Sonne

Die Blaubeeren-Anbauer in Mecklenburg-Vorpommern warten für die zweite Ernte-Hälfte auf mehr Sonne. «Bis jetzt war der Ertrag gut, aber nun fehlt Wärme, damit die Beeren auch ein großes Fruchtvolumen entwickeln», sagte der Geschäftsführer der Agrargesellschaft Chemnitz mbH bei Neubrandenburg Toni Jaschinski der Deutschen Presse-Agentur. Der Betrieb bewirtschaftet in Rottmannshagen an der Mecklenburgischen Seenplatte mit 21 Hektar eine der größten Blaubeerplantagen in Deutschland. Im Nordosten werden die Beeren auf etwa 34 Hektar gewerbsmäßig angebaut.

von dpa

erstellt am 25.Aug.2017 | 07:10 Uhr