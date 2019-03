Theater : Halle 207: CDU-Chef Kokert sagt Volkstheater 150 000 Euro zu

CDU-Landeschef Vincent Kokert hat dem Volkstheater Rostock für den Betrieb der sogenannten Halle 207 in den kommenden drei Jahren eine Unterstützung von 150 000 Euro zugesagt. Die Mittel seien zweckgebunden, sagte Kokert am Donnerstag in Rostock. Die Halle war in den vergangenen zwei Jahre hauptsächlich als Spielstätte des Sommertheaters in Erscheinung getreten und hatte die Zahl der Besucher von 10 000 im ersten Jahr auf 18 000 im letzten Jahr gesteigert, wie Intendant Joachim Kümmritz erklärte.

von dpa

28. März 2019, 18:54 Uhr

Bislang habe das Wirtschaftsministerium die Halle mit Mitteln aus der Tourismusförderung unterstützt, sagte Kokert. Nun brauche das Ministerium diese Gelder an anderer Stelle. Er sei sich mit Minister Harry Glawe einig, dass dieser versuche, erneut Gelder aus den Tourismusmitteln herauszulösen, erklärte der CDU-Landeschef. «Ich habe (Innenminister) Lorenz Caffier noch dazu animiert, aus seinen vielen Töpfen, die er so hat, (...) das ein bisschen zu unterstützen.» Am Ende werde die Unterstützung aus Überschüssen generiert. Wie genau das aussehen wird, sei noch nicht ganz klar. Er habe jedenfalls seine Zusagen stets eingehalten, sagte Kokert.