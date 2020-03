Verkehr : Hamburger verlegen Fahrstunde auf Bundesstraße

Ein Paar aus Hamburg ist im Südwesten Mecklenburgs bei einer illegalen Fahrübung auf einer Bundesstraße gestoppt worden, weil die Frau deutlich zu schnell unterwegs war.

Avatar_prignitzer von dpa

10. März 2020, 09:07 Uhr

Gegen die 37-Jährige am Steuer und ihren Ehemann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Ludwigslust sagte. Die Hamburger waren am Sonntag zu einem Ausflug über die Autobahn 24 Richtung Schwerin unterwegs. An der Abfahrt Bandenitz habe sich die Frau auf der B321 ans Steuer gesetzt, sagte der Sprecher. In dem Ort hatte die Polizei aber eine Kontrolle aufgebaut. Sie stoppte den Wagen, der mit 67 statt der vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer gefahren war.

Dabei kam heraus, dass die 37-Jährige am Steuer keine Fahrerlaubnis hat. Das Paar habe erklärt, die Frau sei zum ersten Mal gefahren. Nun müssen sich die beiden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Das sei als Straftat eingestuft und könne mit einer Geldstrafe geahndet werden.