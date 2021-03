Gesundheit : Handel darf wieder öffnen: Tourismus bleibt in Warteschlange

Nach monatelanger Zwangsschließung zeichnet sich für den Handel in Mecklenburg-Vorpommern Besserung ab. Läden sollen unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Der für das Land so wichtige Tourismus muss sich hingegen noch in Geduld üben.

Schwerin | Nach der Öffnung von Friseursalons und Gartenbaucentern soll auch für den Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern die Zeit der Zwangsschließung enden. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am frühen Donnerstagmorgen in Schwerin nach einem mehrstündigen Bund-Länder-Gipfel mitteilte, dürfen Läden vom 8. März an für angemeldete Kunden wieder öffn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.