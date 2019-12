Unternehmen : Handelskammer Hamburg: Mehr Zusammenarbeit in Metropolregion

Die Hamburger Handelskammer fordert eine engere Zusammenarbeit in der Metropolregion. Das sei die Basis für den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg, sagte Vizepräses André Mücke am Dienstag bei der traditionellen «Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns» in der Hansestadt.

Avatar_prignitzer von dpa

31. Dezember 2019, 15:14 Uhr

Dass dringender Handlungsbedarf bestehe, zeige eine kürzlich erschienene Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). «Zwischen 2005 und 2015 wuchs die Metropolregion langsamer als alle anderen deutschen Metropolregionen», sagte Mücke laut Pressemitteilung. Gründe dafür seien eine geringe Arbeitsproduktivität und ein niedriges Kompetenzniveau der Beschäftigen. «Das schmerzt und es zeigt: Wir müssen jetzt die norddeutsche Aufholjagd starten.»

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung lägen mit unter einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes erheblich unter dem Bundesschnitt mit gut drei Prozent. Dieser Wettbewerbsnachteil könne durch eine enge Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft ausgeglichen werden. Dafür müssten sich die nördlichen Bundesländer besser abstimmen. «Wir wünschen uns, dass das Klein-Klein beendet wird und auch in der Politik über Kreis- und Ländergrenzen hinweg ein Schulterschluss hergestellt wird - so wie es in der Wirtschaft längst der Fall ist.»