Handel : Handelsverband mit Sonntagsöffnungszeiten zufrieden

Der Handelsverband in Mecklenburg-Vorpommern sieht keinen Änderungsbedarf bei den Sonntagsöffnungszeiten für den Einzelhandel. In Köln hatten führende Warenhausunternehmen vergangene Woche mehr verkaufsoffene Sonntage gefordert, um in der Konkurrenz gegen Online-Händler bestehen zu können. Der Leiter der Geschäftsstelle des Handelsverbands in Rostock, Kay-Uwe Teetz, sagte: «Ich bin glücklich mit dem Zustand, so wie er ist.»