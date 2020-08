Handwerk : Handwerk auf Werbetour für Berufsnachwuchs

Das Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern sucht Nachwuchs. «Nach einer Ausbildung im Handwerk stehen alle Wege offen, ob zum Meistertitel, zum Studium oder sogar in die Betriebsleitung», erklärte am Donnerstag der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Schwerin, Gunnar Pohl. Zudem sei das Handwerks in deutlich geringerem Maße von der Corona-Pandemie betroffen als andere Branchen: «Für die meisten Beschäftigten gab es weder Kurzarbeit noch Existenzsorgen.»

Avatar_prignitzer von dpa

06. August 2020, 12:08 Uhr