Bildung : Handwerkskammer plant umfangreiche Investitionen

Die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern will fast 15 Millionen Euro in ihren Bildungsstandort in Neustrelitz investieren.

Neustrelitz | Laut einer Mitteilung der Stadt vom Donnerstag sollen in den nächsten vier Jahren Gebäude umfangreich modernisiert beziehungsweise neu errichtet werden. Eine Sprecherin der Handwerkskammer bestätigte die Mitteilung. Demnach ist bereits ein Planungsbüro beauftragt worden. Der erste Spatenstich sei für das Frühjahr 2022 geplant. Laut Mitteilung soll ...

