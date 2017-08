Prozesse : Hanfplantage gefunden: Prozess gegen Stavenhagener

Am Landgericht Neubrandenburg beginnt am heutigen Mittwoch ein Drogenprozess gegen einen Mann aus Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Dem 46-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. Polizisten hatten im Februar in einem ehemaligen Küchenstudio unweit der Bundesstraße 194 eine Hanfplantage mit rund 1000 Pflanzen entdeckt, die der Beschuldigte betrieben haben soll.