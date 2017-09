Fußball : Hansa daheim weiter sieglos: Dotchev hadert

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Mit jedem vergeblichen Anlauf wird das Gesicht von Pavel Dotchev ein Stückchen länger. «Uns fehlt das Durchsetzungsvermögen. Das hat auch ein bisschen etwas mit Spielverständnis zu tun», haderte Hansa Rostocks Trainer nach dem 0:0 gegen Werder Bremen sichtlich unzufrieden. Nach der torlosen Nullnummer sind die Hanseaten nunmehr bereits in vier Heimspielen unter Dotchev sieglos, die Aufstiegsplätze sind nach nur acht Spielen bereits weit weg.

In einer separaten Heimwertung liegt Hansa wie im Vorjahr sogar auf einem Abstiegsplatz. Der letzte Sieg im Ostseestadion datiert bereits vom 5. April, als der MSV Duisburg mit 1:0 bezwungen wurde. Vom damaligen Team standen gegen Werders Zweiter zwar nur noch Fabian Holthaus und Soufian Benyamina auf dem Platz, aber weder sie noch ihre neuen Nebenleute machten es besser als die Vorgänger. Die nächste Gelegenheit, die miese Serie zu beenden, gibt es bereits am kommenden Dienstagabend (19.00 Uhr) gegen den FSV Zwickau.

Ohne ihren Kapitän und Regisseur Amaury Bischoff, dessen Comeback nach Rotsperre verletzungsbedingt ausfiel, taten sich die Hausherren vor 9700 Zuschauern gegen kompakt stehende Gäste überaus schwer. «Bremen hat mit einer Fünfer-Kette gespielt. Da musst du geduldig bleiben», sagte Mittelfeldspieler Willi Evseev, der nach seiner Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf stand.

Dem Spiel fehlte es an Ideen. Die einzigen Torgelegenheiten vor der Pause resultierten aus Distanzschüssen von Bryan Henning (40. Minute) und Selcuk Alibaz (41.), die Werder-Schlussmann Eric Oelschlägel allerdings sicher parierte.

Auch in der zweiten Halbzeit blieben torreife Szenen auf beiden Seiten absolute Mangelware. Dotchev brachte zwar neue Offensivleute, aber auch die bewegten nicht wirklich etwas. Die wenigen Chancen wurden teils kläglich vergeben. «Wenn wir eine Spitzenmannschaft wären, hätten wir die 'reingemacht», bekannte Evseev im NDR-Fernsehen.

War aber nicht und so drohte in der dritten Minute der Nachspielzeit noch eine Niederlage, als Werders Niklas Schmidt bei einem Konter allein aus Hansa-Torhüter Janis Blaswich zulief, aber zum Glück für die Gastgeber knapp verzog. Da war Dotchev endgültig bedient: «Natürlich wollten die Jungs unbedingt gewinnen. Aber wenn du das in 90 Minuten nicht schaffst, musst du zuerst einmal den einen Punkt mitnehmen. Wenn du so ausgekontert wirst, ist das fahrlässig und naiv.»

17.Sep.2017