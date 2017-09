Fußball : Hansa daheim weiter sieglos: Nur 0:0 gegen Werder II

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Ohne ihren Kapitän und Regisseur Amaury Bischoff, dessen Comeback nach Rotsperre verletzungsbedingt ausfiel, taten sich die Hausherren gegen kompakt stehende Gäste überaus schwer. Dem Spiel fehlte es an Ideen. Die einzigen Torgelegenheiten vor der Pause resultierten aus Distanzschüssen von Bryan Henning (40. Minute) und Selcuk Alibaz (41.), die Werder-Schlussmann Eric Oelschlägel allerdings sicher parierte.

Auch in der zweiten Halbzeit blieben torreife Szenen auf beiden Seiten absolute Mangelware. Dotchev brachte zwar neue Offensivleute, aber auch die bewegten nichts. So ging das torlose Unentschieden am Ende in Ordnung.

von dpa

erstellt am 16.Sep.2017 | 16:20 Uhr