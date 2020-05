Krankheiten : Hansa-Nachwuchs darf ab sofort wieder trainieren

Hansa Rostocks Nachwuchs darf ab sofort wieder trainieren. Das Gesundheitsamt der Hansestadt habe die Wiederaufnahme des seit Anfang März ruhenden Übungsbetriebs «eingeschränkt und unter bestimmten Vorgaben» erlaubt, teilte der Fußball-Drittligist am Dienstag mit. «Sowohl von den Trainingszeiten als auch von den Inhalten werden wir natürlich nicht in vollem und gewohntem Umfang trainieren können, aber sind froh, dass uns die Möglichkeit gegeben wird, überhaupt wieder auf dem Platz stehen zu können», sagte Stefan Beinlich, Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums.

Avatar_prignitzer von dpa

05. Mai 2020, 18:11 Uhr

Zu den Vorgaben gehört unter anderem, dass der Zutritt zum Trainingsgelände ausschließlich Personen, die für den Trainingsbetrieb notwendig sind, gestattet ist. Die Mannschaften trainieren zeitlich versetzt in Kleingruppen, die sich auf mehrere Plätze verteilen.

Auf Trainingsformen mit Körperkontakt wird verzichtet. Der Funktionstrakt (Kabinen, Kraftraum, Physiotherapie etc.) bleibt geschlossen. Die Spieler kommen bereits umgezogen und duschen daheim. In Notfällen stehe eine medizinische Versorgung bereit, heißt es in der Mitteilung.