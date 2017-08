Fußball : Hansa Rostock 1:1 gegen Preußen Münster

Hansa Rostock hat auch im dritten Anlauf den ersten Heimsieg in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Mecklenburger kamen am Sonntag über ein 1:1 (0:1) gegen Preußen Münster nicht hinaus. Soufian Benyamina (58. Minute) erzielte vor 12 900 Zuschauern im Rostocker Ostseestadion das einzige Tor für das Team von Trainer Pavel Dotchev. Sebastian Mai (31.) hatte die Gäste in Führung gebracht.