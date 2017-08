Fußball : Hansa Rostock am 2. September im Landespokal in Eldena

Hansa Rostock tritt am 2. September in der zweiten Runde das Landespokals beim LSV Schwarz-Weiß Eldena aus der Landesklasse an. Das teilte der Fußball-Drittligist FC am Donnerstag mit. Die Partie wird um 15.00 Uhr auf dem Sportplatz an der Molkerei angepfiffen. Pokalverteidiger Hansa hatte in der ersten Runde ein Freilos.