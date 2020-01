Fußball : Hansa Rostock bangt um Kapitän Riedel

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock bangt vor dem Auswärtsspiel am Samstag (14.00 Uhr) beim FC Bayern München II um das Mitwirken von Kapitän Julian Riedel. Der Innenverteidiger, der in der Hinrunde verletzungsbedingt monatelang gefehlt hatte, klagt über Magenprobleme. Doch mit oder ohne den Abwehrstrategen - Trainer Jens Härtel warnte am Donnerstag vor dem nächsten Gegner.

Avatar_prignitzer von dpa

30. Januar 2020, 13:53 Uhr

«Da ist eine brutale Qualität vorhanden. Auch in der Breite sind sie eine schlagkräftige Truppe», sagte Härtel zwei Tage vor dem Gastspiel bei den Bayern-Bubies. «Wir müssen präsent sein, unangenehm auftreten und die Aggressivität mitnehmen.»

Vor seinem Debüt in den Hansa-Reihen steht der vom Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehene Angreifer Daniel Hanslik. «Er hat eine gute Trainingswoche absolviert, hat eine ordentliche Geschwindigkeit und ist eiskalt vor dem Tor. Er bringt ein komplettes Stürmerpaket mit», lobte Härtel den 23 Jahre alten Stürmer.

Vorzeitig beendet ist dagegen Osman Atilgans Gastspiel beim einstigen Bundesligisten. Der 20 Jahre alte Stürmer kehrt zu seinem Stammverein Dynamo Dresden zurück, von dem Hansa ihn im Sommer vergangenen Jahres ausgeliehen hatte. Atilgan kam lediglich zu zwei Liga-Einsätzen, ehe ihn im Oktober eine Schambeinentzündung außer Gefecht setzte.