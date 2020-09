Coronabedingte Geisterspiele gehören im Sport in Mecklenburg-Vorpommern der Vergangenheit an. Die in den Profiligen vertretenen Nordost-Vereine dürfen fortan wieder vor größerem Publikum spielen - unter klar definierten Regeln.

08. September 2020, 17:05 Uhr