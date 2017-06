Fußball : Hansa Rostock erhält endgültig Lizenz, Bouziane kommt

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Hansa Rostock kann sich voll auf die Vorbereitung für die nächste Saison in der 3. Fußball-Liga konzentrieren. Der mecklenburgische Traditionsverein hat nach entsprechenden Nachbesserungen am Freitag endgültig die Lizenz für die 3. Fußball-Liga vom DFB bekommen. «Wir haben die an uns gestellten Bedingungen im finanziellen Bereich wie erwartet erfüllt und setzen die Planungen für die Saison 2017/2018 mit Hochdruck fort», sagte Finanzvorstand Christian Hüneburg in einer Pressemitteilung.

Hansa hatte die Lizenz für die nächste Saison im April nur mit Bedingungen im wirtschaftlichen Bereich erhalten. Dabei musste eine Finanzierungslücke von über einer Million Euro geschlossen werden. Investor Rolf Elgeti stundete daraufhin die bestehenden Darlehen um ein weiteres Jahr. Der ehemalige Bundesligist stockt seinen Profi-Etat für das nächste Spieljahr auf vier Millionen Euro auf. Mehr als ein Dutzend Spieler haben den Verein bisher verlassen.

Als dritten Neuzugang präsentierten die Hanseaten dafür Mounir Bouziane vom FSV Mainz 05 II. Der 26 Jahre alte Offensivmann hat nach Vereinsangaben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben. «Mounir ist schnell, hat eine starke Technik und kann jede Position in der Offensive bekleiden. Er wird die Qualität in unserem neuen Team nochmals erhöhen und uns sofort weiterhelfen», sagte Trainer Pavel Dotchev.

Vor Bouziane, der für den FSV Mainz ein Bundesligaspiel bestritt und in der Reserve zu den Leistungsträgern zählte, hatte der einstige Bundesligist Verteidiger Julian Riedel vom Zweitligisten FC Erzgebirge Aue und Mittelfeldspieler Bryan Henning vom Regionalligisten Hertha BSC II verpflichtet. Zudem erhielt Jakob Gesien aus dem eigenen Nachwuchs einen Profi-Vertrag.

