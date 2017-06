Fußball : Hansa Rostock erhält endgültig Lizenz für nächste Saison

Hansa Rostock hat nach entsprechenden Nachbesserungen endgültig die Lizenz für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga vom DFB bekommen. «Wir haben die an uns gestellten Bedingungen im finanziellen Bereich wie erwartet erfüllt und setzen die Planungen für die Saison 2017/2018 mit Hochdruck fort», sagte Finanzvorstand Christian Hüneburg in einer Pressemitteilung am Freitag.