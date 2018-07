Fußball : Hansa Rostock gewinnt 3:0: Breier trifft doppelt

Hansa Rostock scheint für die 3. Fußball-Liga gerüstet. Die Generalprobe gelang mit einem 3:0 gegen Hvidovre IF. Stürmer Breier traf doppelt. Abwehrmann Bülow gab sein Comeback. Trainer Dotchev war zufrieden: «Das sieht schon gut aus.»

von dpa

22. Juli 2018, 10:17 Uhr

Der FC Hansa Rostock hat seine Generalprobe vor dem Start in die 3. Fußball-Liga gegen den dänischen Zweitliga-Aufsteiger Hvidovre IF mit 3:0 (1:0) gewonnen. Pascal Breier (13./65. Minute) und Cebio Soukou (47.) erzielten am Samstag vor 1500 Zuschauern im Waldstadion Neukloster die Tore für das Team von Trainer Pavel Dotchev.

«Das war ein gelungener Test. Man hat schon gesehen, dass die Mannschaft heute ein paar Prozente zugelegt hat. Ich bin sehr zufrieden. Das sieht schon gut aus», sagte Dotchev nach dem einseitigen Spiel, das Hansa klar dominierte.

In der zweiten Halbzeit gab Kai Bülow sein Comeback in den Rostocker Reihen. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger war erst am Freitag vom Karlsruher SC zurück zum einstigen Bundesligisten gewechselt. «Ich bin jetzt seit zwei Tagen bei der Mannschaft. Ich glaube nicht, dass ich in sie jetzt schon so reingeworfen werden kann, dass ich eine hundertprozentige Verstärkung bin», sagte Bülow bei NDR 1 Radio MV.

Am ersten Liga-Spieltag der neuen Saison gastieren die Hanseaten am 29. Juli (13.00 Uhr) bei Aufsteiger Energie Cottbus. Da werden die Mecklenburger im wesentlichen mit dem Team spielen, das gegen die Dänen begonnen hat. «Zu 80 Prozent», bestätigte Dotchev.