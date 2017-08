Fußball : Hansa Rostock gewinnt beim Malchower SV

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat am Mittwochabend ein Testspiel beim NOFV-Oberligisten Malchower SV mit 1:0 (0:0) gewonnen. Stürmer Tim Väyrynen erzielte kurz vor dem Abpfiff das einzige Tor für das Team von Trainer Pavel Dotchev, der beinahe ausnahmslos Spieler der zweiten Reihe einsetzte. Dabei debütierte der in dieser Woche verpflichtete Mittelfeldspieler Marcel Hilßner, der vom Zweitligisten Dynamo Dresden an die Küste gewechselt war.