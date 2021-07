Fußball : Hansa Rostock gewinnt Test gegen Viktoria Berlin

Hansa Rostock hat auch sein fünftes Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen.

Rostock | Der Fußball-Zweitligist bezwang am Mittwoch in Sachsenhausen Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin mit 4:3 (2:2). In einer intensiven, temporeichen Partie brachten Streli Mamba (7. Minute) und Nico Neidhart (30.) die Rostocker jeweils in Führung. Die Berliner glichen durch Moritz Seiffert (20.) und Björn Jopek (33.) aus. In der zweiten Halbzeit hatt...

