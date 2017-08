Fußball : Hansa Rostock holt Mittelfeldspieler Alibaz

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock meldet einen weiteren Neuzugang. Mittelfeldspieler Selcuk Alibaz habe einen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2018 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben, teilte der Club am Mittwoch mit. «Zwar fehlen ihm noch ein paar Prozente im konditionellen Bereich, aber sobald er das von uns erhoffte Level erreicht hat, wird er uns in der Offensive qualitativ verstärken», sagte Hansas Sportvorstand René Schneider in einer Pressemitteilung.