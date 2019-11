Fußball : Hansa Rostock kassiert dritte Niederlage in Serie

Die Fußballer von Hansa Rostock haben ihre sportliche Talfahrt in der 3. Liga auch auf dem Betzenberg nicht gestoppt. Die Mecklenburger verloren am Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern verdient mit 0:2 (0:2) und konnten nach der dritten Niederlage in Serie den Abstand zur Tabellenspitze nicht verkürzen.

Avatar_prignitzer von dpa

24. November 2019, 15:19 Uhr

«Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Uns hat die Zielstrebigkeit gefehlt und der Wille. So wie wir heute gespielt haben, müssen wir uns nach unten orientieren», sagte Trainer Jens Härtel bei «Magenta Sport». Christian Kühlwetter (24.) und Florian Pick (42.) trafen vor 18 009 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion für die Pfälzer.

Beiden Gegentreffern gingen grobe Abwehrfehler der Hanseaten voraus, bei denen Kapitän Julian Riedel anstelle des verletzten Kai Bülow in die Startelf zurückgekehrt war. Beim 0:1 leistete sich Innenverteidiger Max Reinthaler einen folgenschweren Fehlpass. Beim 0:2 schaute die gesamte Rostocker Defensive tatenlos zu, so dass Pick von der Strafraumgrenze unhaltbar für Hansa-Keeper Markus Kolke ins linke Ecke einschießen konnte.

Gelegenheiten vergleichbaren Formats hatten die Gäste im ersten Abschnitt nicht. Und auch nach dem Wiederanpfiff wurde es nicht besser, obwohl Trainer Härtel versuchte, die Offensive mit einigen personellen Wechseln zu verstärken. Nach vorn ging bei den Rostockern nichts.