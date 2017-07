Fußball : Hansa Rostock leiht Torhüter Blaswich von Gladbach aus

Hansa Rostock hat sich zwei Tage vor dem Saisonstart mit dem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte noch einmal verstärkt. Der Fußball-Drittligist leiht Torhüter Janis Blaswich von Borussia Mönchengladbach II aus. «Klar ist da ein Risiko dabei, dass er so kurzfristig kommt. Aber er bringt die Qualität mit, sofort spielen zu können», sagte Hansa-Trainer Pavel Dotchev am Donnerstag. Der 26-Jährige Blaswich bestritt in der Saison 2015/2016 30 Ligaspiele für den damaligen Drittligisten Dynamo Dresden.