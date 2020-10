Fußball : Hansa Rostock mit Verhoek nach Verl: Butzen fehlt weiter

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock kann im Auswärtsspiel am Samstag (14.00 Uhr/N3 und MagentaSport) beim SC Verl aller Voraussicht nach wieder auf Mittelstürmer John Verhoek zurückgreifen. Der 31 Jahre alte Niederländer hat den Muskelfaserriss, der ihn in den beiden vergangenen Partien zum Pausieren zwang, auskuriert. «Er hatte leichte Rückenprobleme, wird aber trainieren. Trotzdem müssen wir hier schauen», sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag.

Avatar_prignitzer von dpa

08. Oktober 2020, 13:42 Uhr